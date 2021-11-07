Политик Шлосберг считает, что российские власти не перестанут преследование «якутского шамана» Александра Габышева

«Якутского шамана» Александра Габышева задержали в Екатеринбурге и поместили в психиатрическую больницу. Лидер псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, который ранее выступал в поддержку Габышева, считает, что он оказался для российских властей нежелательным человеком и будет также преследоваться. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Александр Габышев оказался для российских властей совершенно нежелательным человеком, потому что он открыто и публично, без каких-то полутонов и каких бы то ни было смыслов, формулирует мысли, которые несовместимы с сакральностью Владимира Путина, как главы российского государства. Габышев говорит то, о чем думают миллионы людей, но боятся сказать», — сказал политик.

Л.Шлосберг добавил, что чем выше уровень бесстрашия Габышева, тем выше уровень ответной агрессии власти, поэтому его будут преследовать.

«Предание политическим оценкам религиозного смысла является для властей смертельно неприемлемым. Они боятся, что в стране продолжает оставаться если не атеизм, то равнодушие к религии, и любая оценка с другой религиозной основой может получить популярность на пересечении с политическими оппозиционными настроениями. (…) Страх властей перед ним, на мой взгляд, преувеличенный, отражает их неуверенность в твердости своей политической позиции и страх перед любыми критическими высказываниями в отношении лично Путина. И чем выше его уровень бесстрашия, тем выше уровень ответной агрессии власти против него. Поэтому его будут преследовать», — подчеркнул он.