Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов пока не видит реальных результатов, которые дал локдаун

Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«По Москве последние три дня на самом деле был подъем заболеваний. И четко обозначенного спуска, кроме сегодняшнего дня, нет. Но в тоже время надо учитывать, сколько людей сходило в выходные дни сдать тесты — как правило в воскресенье ходит сдавать существенно меньшее число людей, чем в обычные дни. Так что, если посмотреть на ситуацию, начиная с 27 октября, на мой взгляд она неопределенная, нельзя сказать, что локдаун дал какие-то плоды, потому что реальное снижение есть только на один день – сегодня», — сказал он.

С.Нетесов добавил, что последствия локдауна мы увидим только через 3-4 дня.

«Гораздо важнее для того, чтобы эпидемия пошла на спад, надо как можно большему количеству людей провакцинироваться, и необходимо начать носить маски. Ранее они нас спасали, но сейчас их носит гораздо меньшее количество людей», — подчеркнул он.

В Москве 8 ноября после окончания периода нерабочих дней будет действовать ряд антиковидных ограничений. Сохраняется правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет. Посещать театры и музеи будет можно только при наличии QR-кодов. Предъявлять их, а также носить защитные маски обязательно и на концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных мероприятиях, где присутствуют более 500 человек.