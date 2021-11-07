В подмосковной Балашихе произошла драка со стрельбой в одном из подъездов многоэтажного дома

Возбудили дело о хулиганстве.

Отношения с рабочими решили выяснить жители 20-тиэтажки на Чистопольской улице в Балашихе. В этот доме, как сообщает телеканал РЕН, сломались все лифты, поэтому их ремонтируют чуть ли не круглосуточно. Шум в ночное время жильцам не нравится, в итоге у некоторых с бригадой рабочих возник конфликт. Он перерос в драку. В ходе неё один из жителей начал стрелять по лифтёрам предположительно из травматического пистолета, сообщили в подмосковном главке МВД. В соцсетях появилось видео инцидента. Судя по всему, это запись с камер наблюдения в подъезде. Несколько человек подходят к рабочим, начинают на них кричать и толкаться. Затем один из участников конфликта достаёт предмет, похожий на пистолет, правда стреляет он или нет в рабочих на записи не понятно. Он держит оружие в правой руке, а левой наносит несколько ударов по рабочему. Полиция и следователи выясняют обстоятельства инцидента. По статье о хулиганстве с применением оружия грозит до семи лет колонии.

Это уже второй конфликт в Подмосковье, о котором стало известно сегодня. До этого СМИ сообщили о массовой драке в Домодедово.