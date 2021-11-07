На Красной площади сегодня коммунисты собрались на акцию в честь годовщины Октябрьской революции

Около двух тысяч человек, по оценкам организаторов, прошли шествием к мавзолею Владимира Ленина. Там они возложили цветы. Бывший кандидат в депутаты Госдумы, глава протестного отдела городского комитета КПРФ Павел Иванов назвал события последних лет отражением предреволюционного периода, а задачей сегодняшнего дня изменить отношение к революции.

На месте акции было несколько десятков полицейских. Они пускали на Красную площадь только участников мероприятия. О задержаниях не сообщается. Помимо представителей КПРФ, были и члены партии «Коммунисты России», незарегистрированного объединения «Другая Россия Эдуарда Лимонова» и движения «Левый фронт».