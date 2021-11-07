Управление МВД по Свердловской области до сих пор не подтвердило, но и не опровергло задержание Александра Габышева

Управление МВД по Свердловской области до сих пор не подтвердило, но и не опровергло задержание в Екатеринбурге Александра Габышева. О том, что Габышев задержан и помещен в психиатрическую больницу, сообщили издание «Коммерсантъ-Урал» и ТАСС. Подробности не приводились. Габышев по решению Якутского суда должен находиться на принудительном лечении в Новосибирске. Как он попал на Урал, остается неясным даже его адвокатам.

Политик Лев Шлосберг, который ранее выступал в поддержку Габышева, считает, что тот оказался для российских властей нежелательным человеком.

Габышев известен своими походами на Москву, чтобы, как он говорил, «изгнать Владимира Путина». Всякий раз его задерживали. Правозащитный центр «Мемориал*» признал Габышева политзаключенным.

* Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.