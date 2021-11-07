Адвокат Габышева не знает место его нахождения и при каких обстоятельствах его выпустили из новосибирской психбольницы

Адвокат Александра Габышева (якутского шамана), Алексей Прянишников сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что не знает при каких обстоятельствах его выпустили из новосибирской психбольницы, где он должен был находиться до конца января 2022 года, а также не знает его место нахождения.

«Встречаясь с лечащим врачом Александра, мне ни о каких планах о выписке его не сообщалось. Очередное процедурное переосвидетельствование должно было состояться в конце января 2022 года. Новосибирская больница меня также никак не уведомляла о том, что Габышев покинул или мог покинуть больницу каким-то иным способом. Новой информации, где он сейчас находится, у меня нет», — сказал он.

По словам А.Прянишникова, все попытки защиты и членов общественной наблюдательной комиссии дозвониться до главрача новосибирской больницы оказались тщетны, также никто из сотрудников этой больницы не выходит на связь.

«Пытаемся связаться с кем-либо из новосибирской психбольницы, где я его лично видел, но пока безуспешно, так как никто на связь не выходит. Также я обзваниваю больницы и правоохранительные органы Екатеринбурга, чтобы что-то прояснить», — отметил он.

Адвокат считает, что ситуация с перемещением А.Габышева из одного города в другой является достаточно странной, так как психбольница, где он находился, по сути является тюрьмой, откуда просто так выйти невозможно.

«Это же не просто больница, куда человека полежать отправили. Это по сути дела тюрьма, куда направляют людей, которые совершили какие-то преступные деяния, но при этом в отношении них установлено было, что они были невменяемые на момент деяний. И чтобы вот так произвольно врач взял и решил отпустить по истечению шести месяцев, такого там не бывает. При этом эти 6 месяцев истекают только в конце января 2022 года», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Александр Габышев, который дважды устраивал поход на Москву, был задержан в Екатеринбурге и помещен в психбольницу, при этом подробности не уточняются.