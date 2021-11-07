Сборная России дисквалифицирована и лишена серебряных медалей в смешанной эстафете вольным стилем на ЧЕ по плаванию, который проходит в Казани. Эстафетная команда выступила не в том порядке, который был указан в стартовом протоколе, тем самым нарушив правила. Между тем, сборная России продолжает лидировать в медальном зачете. В ее активе восемь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых наград.