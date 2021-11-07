Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил пользователей Интернета не угрожать главному редактору RT Маргарите Симоньян и не переходить грани разумного. У себя в Telegram-канале, что у него и Симоньян состоялся телефонный разговор, в котором они спокойно и без обид, как уроженцы Кавказа, поговорили о том, что правильно, а что – нет. Других подробностей разговора с Симоньян глава Чечни не привел. Спор Симоньян и Кадырова связан с нападением на мужчину с ребенком в Новой Москве. Симоньян назвала нападавших кавказцами и выступила против того, чтобы не упоминать национальность нападавших в СМИ. Позже кавказское происхождение четверых подозреваемых подтвердили в МВД.