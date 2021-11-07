Четверых подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новой Москве доставили в Щербинский суд для избрания меры пресечения. Ранее сообщалось, что СК будет ходатайствовать об аресте молодых людей, которым от семнадцати до девятнадцати лет. Им будет предъявлено обвинение в покушении на убийство.
2021-11-07T15:34:43+03:00
2021-11-07T15:34:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 07 ноября 2021
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