Четверых подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новой Москве доставили в Щербинский суд для избрания меры пресечения. Ранее сообщалось, что СК будет ходатайствовать об аресте молодых людей, которым от семнадцати до девятнадцати лет. Им будет предъявлено обвинение в покушении на убийство.