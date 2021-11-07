Александр Габышев, который называет себя якутским шаманом, задержан в Екатеринбурге

Александр Габышев, который называет себя якутским шаманом и несколько раз пытался совершить поход на Москву, чтобы, как он говорил, «изгнать Путина», задержан в Екатеринбурге. По сведениям издания «Коммерсантъ-Урал», он помещен в одну из психиатрических больниц. Источники издания утверждают, что ориентировки на Габышева не было, но при задержании у него была справка из психбольницы. Осенью Габышева по приговору суда направили на принудительное лечение в Новосибирск. Как он оказался на Урале, не знают даже его адвокаты. Свердловское управление МВД обещало прокомментировать ситуацию позже. Екатеринбургское интернет-издание «Е1» сообщает, что Габышева задержали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом.