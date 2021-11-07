Германия пока не планирует снимать ограничения на въезд россиян в страну

Так в посольстве ФРГ в Москве прокомментировали информацию об увеличении числа авиарейсов между двумя странами.

Отказ выдавать визы россиянам для всех целей поездок в Германии связывают с принятыми в Евросоюзе правилами по борьбе с коронавирусом, передает агентство РИА Новости. В немецкой дипмиссии отмечают, что в ближайшее время каких-либо изменений не планируется – хотя в посольстве и отметили, что число рейсов между Россией и Германией с понедельника действительно увеличится. Например, самолеты авиакомпании Lufthansa будут летать из Москвы в Мюнхен 4 раза в неделю. Число рейсов из Франкфурта-на-Майне в Москву и Санкт-Петербург, в свою очередь, вырастет в общей сложности в 2,5 раза.

Россияне могут подавать заявки в визовый центр Германии для получения разрешения на въезд в ФРГ с 1 июня. При этом Берлин пока все еще не выдает туристические визы и визы с целью частной поездки. Разрешения могут получить только россияне, которые хотят посетить Германию с деловыми или рабочими целями, а также имеющие вид на жительство или близких родственников.

Германия, как и большинство других стран Евросоюза, пока не одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».