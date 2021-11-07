Коммунисты сегодня возложили цветы к мавзолею в честь 104-летней годовщины Октябрьской революции

Первый секретарь московского отделения КПРФ Сергей Курганский считает, что 7 ноября и те события, которые происходили в этот день, и сегодня задают политическую повестку.
По оценкам организаторов, в акции приняли участие около двух тысяч человек.
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Первый секретарь московского отделения КПРФ Сергей Курганский считает, что 7 ноября и те события, которые происходили в этот день, и сегодня задают политическую повестку.
По оценкам организаторов, в акции приняли участие около двух тысяч человек.