В Екатеринбурге задержан Александр Габышев, называющий себя «якутским шаманом»

Как пишет издание «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на источники в медицинских кругах и силовых структурах, задержание прошло еще в пятницу. Ориентировки на Габышева не было, но у него при себе была справка из психбольницы. Каким образом Габышев оказался на Урале, пока неизвестно. Габышев должен находиться в Новосибирской психиатрической больнице, куда его направили в июле по решению Якутского городского суда.

Адвокат Габышева Алексей Прянишников рассказал «Эху Москвы», что сейчас пытается выяснить, где находится его подзащитный и что с ним произошло.

В Свердловском управлении МВД обещали прокомментировать ситуацию позднее. Габышев известен своими походами на Москву, чтобы, как он говорил, «изгнать Владимира Путина». Всякий раз его задерживали.