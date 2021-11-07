Основатель Tesla Илон Маск провел в Twitter опрос о том, стоит ли ему продать 10% акций своей компании

На данный момент проголосовали боле 1 млн. 300 тыс. пользователей. Более половины из них высказались за продажу. Маск утверждает, что нигде не получает зарплату или бонусы и продажа акций для него — это единственный способ платить налоги. В начале ноября Маск стал первым человеком в истории, состояние которого превысило $300 млрд.
2021-11-07T14:33:13+03:00
2021-11-07T14:33:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:33, 07 ноября 2021
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