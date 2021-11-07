В России, по данным оперативного штаба, за сутки выявили 39 165 новых случаев заражения коронавирусом

Подтверждены 1179 смертей. Общее число инфицированных в стране превысило 8 млн. 795 тыс. С начала пандемии в России от коронавируса умерли 246 814 чел. В Москве за сутки выявлено почти 5 тыс. заболевших – наименьшее значение с 13 октября. Число летальных исходов в столице выросло за 24 часа на 96.
2021-11-07T14:31:42+03:00
2021-11-07T14:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 07 ноября 2021
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