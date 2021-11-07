В Екатеринбурге задержали Александра Габышева, который называет себя «якутским шаманом»

Как сообщают издание «Коммерсантъ-Урал» и агентство ТАСС, его поместили в местную психиатрическую больницу. Подробности не приводятся. По сведениям «Коммерсанта», Габышев был задержан еще 5-го ноября. Между тем, адвокат Алексей Прянишников рассказал «Новой газете», что Габышев должен находиться в Новосибирской психиатрической больнице, куда его направили в июле по решению Якутского городского суда. О том, что Габышев вышел из лечебницы, не сообщалось. В управлении МВД по Свердловской области обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Габышев известен своими походами на Москву, чтобы «изгнать Путина». Всякий раз его задерживали.