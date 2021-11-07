Зампред Мособлдумы: Необходим жесткий контроль во избежание столкновений между мигрантами и местными жителями

В подмосковном Домодедово произошла массовая драка с участием мигрантов и местными жителями. Заместитель председателя Мособлдумы Константин Черемисин считает, что необходим жесткий контроль со стороны правоохранителей во избежание этих участившихся столкновений. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Они (столкновения), к сожалению, стали регулярными и в Москве и Московской области. Все случаи, которые были, включая избитую женщину в Сергиев-Посаде, говорит о том, что надо миграционной службе и правоохранительным органам заняться серьезно этой проблемой? потому что многие проживают нелегально. Должен быть очень жесткий контроль со стороны правоохранительных органов», — сказал он.

По мнению К.Черемисова, подоплекой крупных драк является экономическая нестабильность в стране из-за пандемии.

В подмосковном Домодедово произошла массовая драка, личности всех участников конфликта устанавливаются. На видео, размещенном в интернете, видно, что более 20 человек приняло участие в драке.