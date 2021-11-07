Арестованному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову предъявлено обвинение в разжигании социальной вражды

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

21-летний россиянин по статье, которую ему вменяют, может оказаться за решеткой на 12 лет. Ранее он уже был обвинен белорусскими властями в грубом нарушении порядка. Дудникова задержали весной в Минске. Срок содержания под стражей ему продлили до начала ноября. Тогда в постановлении Следственного комитета Белоруссии говорилось, что россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет по статье об организации действий, нарушающих общественный порядок. Государственный телеканал Белоруссии ОНТ сообщал, что Дудников якобы является администратором Telegram-канала «Отряды гражданской самообороны Беларуси».

По данным силовиков, он написал явку с повинной и сотрудничает со следствием. Участников этой группы белорусский КГБ обвиняют в покушении на телеведущего Григория Азаренка, поджогах и попытках взорвать вышку связи. Адвокат Дудникова Антон Гашинский говорит, что его подзащитный стал фигурантом уголовного дела из-за того, что озвучивал ролики белорусской оппозиции после протестов 2020 года. При этом в самих акциях Дудников не участвовал, настаивают его родственники.

После прошедших в Белоруссии президентских выборов начались массовые акции протеста. Против лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, а также покушении на теракт.