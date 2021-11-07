Габышев, называющий себя шаманом, по неподтверждённым данным задержан в Екатеринбурге и помещён в психбольницу

Противник президента Александр Габышев, который называет себя шаманом, по неподтверждённым данным задержан в Екатеринбурге и помещён в психбольницу. Его адвокат ничего об этом не знает.

Задержания, суды, аресты, принудительные госпитализации. Так власти отвечают Александру Габышеву, который больше двух лет не оставляет намерения добраться до Москвы и у стен Кремля потребовать отставки Владимира Путина. О том, что жителя Якутска после задержания в уральской столице поместили в психбольницу, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Адвокат это не подтвердила. Ольга Тимофеева напомнила, что её подзащитный не выписан из другого медучреждения, куда был доставлен силой.

Газета «Коммерсант» пишет, что Габышева позавчера задержали в Екатеринбурге. Ориентировки на него не было, у него была справка из другой психбольницы. Как он оказался на Урале, пока неизвестно.

Месяц назад СМИ сообщали, что он принудительно помещён в лечебницу Новосибирска, где за ним интенсивно наблюдают. Ещё раньше против жителя Якутска, называющего себя шаманом, возбудили уголовное дело о применении насилия к росгвардейцу. Оно появилось после того как Габышева в начале года пытались в очередной раз задержать. Пеший поход на Москву, чтобы, по его выражению, «изгнать» Путина, Габышев начал летом 2019 года. Впрочем, ему удалось дойти только до Бурятии, где его задержали.

В пресс-службе МВД по Свердловской области обещали позднее прокомментировать информацию о задержании в Екатеринбурге Габышева позднее.