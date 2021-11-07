В подмосковном Домодедово накануне произошла массовая драка

Судя по видео в интернете, в ней участвовали более 20 человек. Прокуратура Московской области сейчас устанавливает личности всех участников конфликта. Как сообщает подмосковный главк МВД, сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
2021-11-07T13:35:34+03:00
2021-11-07T13:35:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:35, 07 ноября 2021
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