Четырем подозреваемым в нападении на мужчину с ребенком в новой Москве предъявили обвинение

Им вменяют «покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего. СК просит суд арестовать обвиняемых, которым от 17 до 19. По данным МВД, все четверо — уроженцы Закавказья, у троих есть российское гражданство.