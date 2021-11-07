Четырем подозреваемым в нападении на мужчину с ребенком в новой Москве предъявили обвинение

Им вменяют «покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего. СК просит суд арестовать обвиняемых, которым от 17 до 19. По данным МВД, все четверо — уроженцы Закавказья, у троих есть российское гражданство.
2021-11-07T13:34:59+03:00
2021-11-07T13:34:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 07 ноября 2021
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