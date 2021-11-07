В России за последнюю неделю было выявлено максимальное число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии

В России за последнюю неделю, которая была объявлена нерабочей в связи с распространением COVID-19, было выявлено максимальное число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии — более 281 тыс. По данным оперативного штаба, число тех, кто сейчас проходит лечение, также выросло и достигло почти миллиона.

За последние сутки в России выявлено несколько меньше инфицированных, чем за предыдущие дни — более 39 тысяч. Число умерших, по официальным данным, вновь превысило 1100, однако не стало максимальным за время пандемии. В Москве впервые почти за месяц выявлено менее 5 тысяч заболевших за сутки.