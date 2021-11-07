Американский миллиардер Илон Маск заявил о готовности продать 10% своих акций компании Tesla по результатам опроса в Twitter. Создатель ряда американских высокотехнологических компаний Илон Маск решил спросить у своих подписчиков, поддерживают ли они инициативу, пообещав последовать любому результату. Свой вопрос Маск объяснил тем, что в последнее время много говорится о нереализованной прибыли как пути ухода от уплаты налогов. Зарплату или бонусы миллиардер, по его словам, не получает, поэтому избавление от акций — единственный способ передать часть дохода государству. При этом всего несколько дней назад он сообщил, что не поддерживает идею введения в США налога на рост стоимости активов богатых людей.

Участие в опросе приняли уже более 2,5 млн пользователей. Большинство из них инициативу одобрило. Еще в начале ноября Илон Маск писал в соцсетях о готовности продать акции автомобильной компании Tesla на 6 млрд долларов США в том случае, если правозащитники из ООН смогут ему объяснить, как такая большая сумма денег решит проблемы голода в мире.

Американский журнал Forbes считает Илона Маска самым богатым человеком в мире, оценивая его состояние более чем в 300 млрд долларов.