Четверым фигурантам дела о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве предъявлено обвинение в покушении на убийство. Следственный комитет России ходатайствует об их аресте.

Нападавшие, по данным МВД, уроженцы закавказской республики, трое из которых получили российское гражданство в городе Оренбург. По словам их адвоката, вину подзащитные не признают, утверждая, что они оборонялись, а не нападали.

После драки было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, однако председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью. Следователи уже назначили ряд экспертиз, а также составляют характеристики обвиняемых и проверяют их на причастность к другим преступлениям. Об этом сообщается на сайте главного управления ведомства.

Инцидент в микрорайоне Новые Ватутинки произошёл вечером в четверг. Группа из четырех человек напала на двух местных жителей, один из них был с маленьким сыном. По словам отца, его ребёнка толкнули, потом ударили ладонью по лицу. Он также рассказал, что у нападавших был предмет, похожий на нож. Видео, на котором мальчик лежит на земле, а на его отца нападают и бьют его ногами, обошло соцсети. После случившегося в Новые Ватутинки нагрянула полиция, проверяла документы и задерживала всех, кто вызывал подозрение. Силовикам местные жители жаловались на то, что в микрорайоне стало небезопасно.

Накануне глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что ему надоело упоминание национальности кавказцев в сообщениях о преступлениях. Так он отреагировал на публикацию журналистки Маргариты Симоньян, которая ранее сказала, что все лица кавказской национальности, по её выражению, «допрыгаются».