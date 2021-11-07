Суточный прирост заболевших коронавирусом в России немного снизился

Оперативный штаб зафиксировал около 39 тысяч новых случаев – это на 2 тысячи меньше, чем днем ранее.

Значительное снижение прироста, как утверждается, произошло в Москве. В столице за сутки чуть менее 5 тысяч заболевших – на четверть ниже, чем днем ранее, и минимум с середины октября. В Подмосковье, напротив, новый максимум за все время эпидемии – почти 3,3 тысячи заразившихся ковидом за день. Около 2,5 тысяч новых случаев – в Санкт-Петербурге. Следом по приросту идут Самарская, Воронежская и Нижегородская области, а также Крым. Всего же в России за неделю выявили свыше 280 тысяч заболевших – это очередной максимум с начала пандемии.

Суточная смертность от коронавируса остается на прежнем уровне: почти 1 тысяча 200 человек скончались за день по всей стране, из них около сотни смертей – в Москве. Всего же только по данным оперативного штаба за эту неделю от коронавируса умерли свыше 8 тысяч человек – это максимум за все время. При этом в уточненной статистике Росстата, которая выходит позже, данный показатель, как правило, выше.

Накануне Россия оказалась на первом месте в мире как по абсолютному суточному приросту новых случаев коронавируса, так и по числу смертей от него за день.