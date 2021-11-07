В Багдаде ночью было совершено покушение на премьера Ирака

Он не пострадал, ранены его охранники. Власти страны назвали атаку терактом. При атаке резиденции премьера Ирака применялись три дрона, начинённых взрывчаткой. Два из них удалось сбить, последний достиг цели, сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД страны. Беспилотник выпустил ракету по резиденции Мустафы Казыми ночью. Сначала сообщалось, что глава правительства Ирака легко ранен и попал в больницу. Премьер это быстро опроверг и призвал население сохранять спокойствие ради будущего страны.

Премьера после атаки перевезли в безопасное место. По разным данным ранения получили от трёх до десяти охранников премьера. Здание, расположенное в хорошо укреплённой «зелёной зоне», где находятся правительственные учреждения и иностранные посольства, получило повреждение. На фотографиях, опубликованных офисом Казыми, видны обломки, разбросанные по земле под поврежденной лестницей и выбитой дверью. Дипломаты, которые живут в «зеленой зоне», рассказали агентству Рейтер, что слышали взрывы и стрельбу. На всех въездах туда усилили меры безопасности. В МВД ситуацию в столице Ирака назвали стабильной. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. США первыми осудили покушение иракского премьера и предложили свою помощь. Возмущены случившимся Саудовская Аравия, Египет, Ливан, Арабские Эмираты и ря других стран.

Как сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Карина Геворгян, это покушение могло быть местью со стороны исламистов.

«Я рассматриваю это покушение, как попытку исламистов очередного реванша на территории Ирака. Скорее всего месть с этой стороны. Кто еще мог стоять за этим пока сказать сложно. По всей видимости эта атака связана с террористами и радикалами», — сказала она.

По словам К.Геворгян, Казыми играл «немалую роль в переговорах иракской стороны между администрацией США и иранской администрацией». «И кому-то это все очень не нравилось», — отметила она.

Ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов полагает , что покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи не изменит расстановку политических сил в стране. Станислав Иванов назвал произошедшее событие терактом.

Казыми руководит Ираком с мая прошлого года.