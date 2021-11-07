В центре Москвы на акции коммунистов собралось около 2000 человек

В центре Москвы на Красной площади на акции КПРФ к годовщине Октябрьской революции собралось около 2000 человек. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, акция проходит спокойно без задержаний.

«Сейчас на Манежной и Красной площади проходит акция левопатриотических сил, посвященная очередной годовщине Октябрьской революции, где собралось много людей, около 2000 человек», — рассказал он.

Несмотря на ограничения, московские власти санкционировали проведение массовой акции, предусматривающей шествие с численностью до 5000 человек с последующим митингом у памятника Карлу Марксу.

По словам С.Удальцова, в акции участвуют КПРФ, «Левый фронт», Союз Советских офицеров, комсомольские и другие организации. «Все пока проходит достаточно спокойно. Полиции много и задержаний нет», — сказал он.