В Москве в ближайшие дни прогнозируют резкое повышение атмосферного давления

Сегодня и завтра оно будет низким, но в среду поднимется сразу на 20 мм рт.ст. Об этом агентству ТАСС рассказали в Гидрометцентре. По данным синоптиков, в середине недели оно достигнет 760-ти мм рт.ст. при норме в 748 и до конца недели будет оставаться высоким.
2021-11-07T12:37:02+03:00
2021-11-07T12:37:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:37, 07 ноября 2021
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