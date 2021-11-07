В Москве в ближайшие дни прогнозируют резкое повышение атмосферного давления

Сегодня и завтра оно будет низким, но в среду поднимется сразу на 20 мм рт.ст. Об этом агентству ТАСС рассказали в Гидрометцентре. По данным синоптиков, в середине недели оно достигнет 760-ти мм рт.ст. при норме в 748 и до конца недели будет оставаться высоким.