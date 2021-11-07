В Роспотребнадзоре рассказали о сложностях с обнаружением коронавируса на четвертый-пятый день болезни

Эксперт ведомства Наталья Пшеничная в интервью агентству РИА Новости сказала, что, хотя респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре, вероятность обнаружить вирус в носоглотке ниже. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат.
2021-11-07T12:35:53+03:00
2021-11-07T12:35:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:35, 07 ноября 2021
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