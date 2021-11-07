В Роспотребнадзоре рассказали о сложностях с обнаружением коронавируса на четвертый-пятый день болезни

Эксперт ведомства Наталья Пшеничная в интервью агентству РИА Новости сказала, что, хотя респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре, вероятность обнаружить вирус в носоглотке ниже. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат.