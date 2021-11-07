В Хабаровском крае по факту избиения школьника завели уголовное дело

В региональном управлении СК журналистам рассказали, что оно расследуется по статье о покушении на убийство.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео с избиением подростка. На кадрах видно, как на него накинулась толпа несовершеннолетних. По предварительным данным, инцидент произошел неделю назад на территории заброшенного детского сада в городе Советская Гавань. Агентство ТАСС уточняет, что жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Один молодой человек, запечатленный на видеозаписи, задержан. Учитывая предшествующие судимости обоих фигурантов, следователи решают вопрос о возбуждении дела о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности.