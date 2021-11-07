Спикер Госдумы анонсировал планы России и Белоруссии по унификации законодательств

В рамках выполнения программ Союзного государства нужно будет принять десятки новых законов, написал в своем Telegram-канале Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты парламента напомнил, что месяц назад Европарламент принял резолюцию с требованием ввести против России новые санкции, если она продолжит поддерживать Белоруссию. Однако, по выражению Володина, «когда государство обладает настоящим суверенитетом, оно ориентировано на интересы своих граждан, а не на резолюции, которые принимаются в Страсбурге».