Спикер Госдумы анонсировал планы России и Белоруссии по унификации законодательств

В рамках выполнения программ Союзного государства нужно будет принять десятки новых законов, написал в своем Telegram-канале Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты парламента напомнил, что месяц назад Европарламент принял резолюцию с требованием ввести против России новые санкции, если она продолжит поддерживать Белоруссию. Однако, по выражению Володина, «когда государство обладает настоящим суверенитетом, оно ориентировано на интересы своих граждан, а не на резолюции, которые принимаются в Страсбурге».
2021-11-07T12:34:27+03:00
2021-11-07T12:34:27+03:00
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12:34, 07 ноября 2021
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