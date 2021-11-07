Абсолютным чемпионом мира по боксу стал мексиканец Сауль Альварес

Сауль Альварес победил в поединке американца Калеба Планта, отправив его в нокаут уже в 11 раунде из 12. Первую половину боя, который прошел в Лас-Вегасе, спортсмен из США сопернику не уступал, активно перемещаясь и атакуя.

Уже к середине поединка Плант темп выдерживать перестал, начав уставать. Он пропустил несколько ударов и в результате не справился с напором мексиканца из-за нехватки маневренности и скорости. Альварес отправил его в нокдаун на несколько секунд, но после подъема ситуация не улучшилась: очередное падение закончилось остановкой поединка. Все трое судей отдали победу мексиканскому спортсмену.

Суаль Альварес стал первым в истории абсолютным чемпионом в своем весе, собрав все возможные пояса. У мексиканца уже 57 побед, большинство из которых нокаутом. За свою карьеру он проиграл лишь один поединок. Два боя закончились ничьей.