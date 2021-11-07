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12:06, 07 ноября 2021

Несколько десятков человек устроили массовую драку в подмосковном Домодедове

Полиция сообщила, что намерена установить личности участников инцидента. Драка, как следует из появившейся в соцсетях видеозаписи, произошла прямо возле одной из улиц Домодедова. Побоище сопровождалось, в том числе, выстрелами: по данным интернет-издания «Подъем» — из пневматического пистолета. Как утверждается, в инциденте участвовали как местные жители, так и уроженцы закавказских республик. Впрочем, сами они межнациональную подоплеку отрицают. По словам одного из них, которые приводит интернет-издание Mash, все началось со словесной перепалки.

По утверждениям участников драки, конфликт закончился примирением – никто в полицию не обращался, тем не менее МВД решило организовать проверку. Как сообщает агентство РИА Новости, дракой в Домодедове заинтересовалась и подмосковная прокуратура.


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