В России за сутки выявлено более 39 тысяч заразившихся коронавирусом

За минувший день опасный вирус унес жизни более чем тысячи человек. По-прежнему максимальное число заразившихся сохраняется в столичном регионе. В Москве выявили почти 5 тысяч случаев. Однако, стоит отметить, что это является минимальным значением с середины октября.

В Подмосковье тест на коронавирус оказался положительным более чем у 3 тысяч заболевших, а в Санкт-Петербурге у около 2,5 тысяч. Как отмечают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, в ряде регионов заболеваемость пошла на спад. Однако показатели летальности остаются на уровне 3%. По данным властей, на сегодняшнее утро первым компонентом вакцины привились более 60 миллионов человек, а показатель коллективного иммунитета составляет уже почти 50%.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, все больше представителей местных властей сообщают, что не намерены продлевать нерабочие дни. Власти субъектов убеждены, что карантинные меры позволили взять распространение инфекции под контроль. С понедельника почти везде работники вернутся на предприятия, а дети пойдут в школы и детские сады. Продлить нерабочие дни решили только Томская, Смоленская, Курская, Челябинская, Брянская и Новгородская области.

Почти во всех субъектах уже введена система цифровых кодов, подтверждающих иммунизацию. Власти настаивают на том, чтобы граждане активнее вакцинировались.