Немецкие власти назвали рекордным ущерб от летних наводнений в стране

Как сообщает медиагруппа «Функе» со ссылкой на данные правительства, Берлин запросил финансовую помощь из Фонда солидарности ЕС на сумму почти тридцать миллиардов евро.

На западе и юго-западе Германии с середины июля шли ливни, которые стали причиной разрушительных наводнений. Общее число жертв превысило 180 человек, пострадали более 750-ти. Позже наводнения также произошли на востоке и юго-востоке страны.