Самолет, более 2 лет назад совершивший экстренную посадку на кукурузном поле под Жуковским, до сих пор не утилизирован

В компании «Уральские авиалинии», которой принадлежал лайнер, сказали, что он никому не нужен. Самолет A321, как рассказал гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов в интервью интернет-изданию РБК, сейчас лежит на специализированной площадке в аэропорту «Жуковский». При этом он остается бесхозным. Все из-за того, что до сих пор окончательно не подписан отчет о расследовании аварии – только после этого Следственный комитет сможет дать разрешение на утилизацию, отметил глава авиаперевозчика. При этом итоги разбирательства уже обсуждаются между Межгосударственным авиационным комитетом и Росавиацей.

Инцидент с самолетом «Уральских авиалиний» произошел в августе 2019 года – лайнер, вылетавший из подмосковного аэропорта «Жуковский», столкнулся со стаей птиц. Экипаж принял решение сесть в кукурузном поле в 1 км от взлетно-посадочной полосы. На борту лайнера, летевшего в Симферополь, находились 233 человека, в результате жесткой посадки никто не погиб, 75 человек пострадали.

В прошлом году в «Уральских авиалиниях», комментируя ход расследования, говорили, что из-за столкновения самолета с чайками у лайнера отказал один двигатель, и были предпосылки для неисправности второго.