Дочь Дмитрия Пескова вмешалась в спор руководителя Чечни с главным редактором канала RT и поддержала Рамзана Кадырова

Дочь пресс-секретаря Владимира Путина вмешалась в спор руководителя Чечни с главным редактором канала RT и поддержала Рамзана Кадырова. Полемика между ними ранее возникла из-за упоминания национальности участников нападения на отца с ребёнком в Новой Москве.

Решение согласиться с главой Чечни Елизавета Пескова назвала неожиданным. При этом дочь пресс-секретаря президента в разделе истории в соцсети инстаграм призвала всех внимательно читать новости перед тем, как что-нибудь писать самим. Пескова разместила ссылку на публикацию с негативной реакцией Рамзана Кадырова на пост главного редактора канала RT. После инцидента в Новых Ватутинках в Новой Москве, когда четверо приезжих сначала ударили по щеке ребёнка, а затем избили его отца, Маргарита Симоньян в телеграм-канале назвала нападавших выходцами с Кавказа. Она не исключила, что из-за таких действий в стране скоро вернут прописку, регистрацию и будут её проверять на каждой станции метро. После этого Кадыров раскритиковал СМИ и журналистов за то, что они указывали на жителей Северного Кавказа как предполагаемых нападавших, и попросил вмешаться в это Кремль, Госдуму и спецслужбы. Отдельно он призвал Симоньян проверять информацию и лишь потом делать выводы и, как выразился глава Чечни, «заниматься пиаром». Журналистка ответила, что всегда проверяет информацию. Отдельно Симоньян отметила, что нигде в своём посте не упоминала Северный Кавказ. Она напомнила Кадырову, что сама уроженка Кавказа, куда входит, к примеру, не только Чечня или Дагестан, но Азербайджан, Армения и Грузия.

В Кремле обращение Кадырова пока не комментировали. По данным МВД, нападение в Новой Москве на отца с ребёнком совершили уроженцы одной из республик Закавказья. СМИ сообщали, что они приехали в Россию из Азербайджана.