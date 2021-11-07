В покушении на премьер-министра Ирака задействовали три беспилотника

Два из них были сбиты, сообщает телеканала Al Jazeera. Другие подробности журналисты не приводят.

Нападение было совершено минувшей ночью. Заминированные летательные аппараты атаковали резиденцию главы правительства, которая находится в хорошо укрепленной так называемой «зеленой зоне» Багдада. При этом, по сведениям местных СМИ, были ранены десять сотрудников службы охраны, а также повреждено здание. Сам премьер Мустафа аль-Казыми в ходе видеообращения заверил, что не пострадал. На фоне произошедшего Мустафа аль-Казыми призвал жителей Ирака к спокойствию и сдержанности.

Покушение на премьера уже осудил Госдеп США. В Вашингтоне атаку охарактеризовали как террористическую и предложили помощь в расследовании.