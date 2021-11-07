Прирост зараженных коронавирусом в России составил меньше сорока тысяч человек

За последние сутки, по данным оперативного штаба, умерли еще 1 179 пациентов. Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве – почти пять тысяч. Более трех тысяч инфицированных – в Подмосковье и более двух с половиной тысяч – в Санкт-Петербурге.
2021-11-07T11:34:00+03:00
2021-11-07T11:38:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 07 ноября 2021
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