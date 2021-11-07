Прирост зараженных коронавирусом в России составил меньше сорока тысяч человек

За последние сутки, по данным оперативного штаба, умерли еще 1 179 пациентов. Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве – почти пять тысяч. Более трех тысяч инфицированных – в Подмосковье и более двух с половиной тысяч – в Санкт-Петербурге.