СМИ: Вашингтон предупредил Европу об увеличении российских войск на украинской границе

Вашингтон, по данным прессы, предупредил Европу об увеличении российских войск на украинской границе. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung пишет, что США обратились к европейской службе внешнеполитической деятельности, а также министерствам иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. По данным издания, перед этим Джо Байден призвал Ангелу Меркель увеличить давление на Россию с помощью газопровода «Северный поток-2».

В конце октября американская пресса сообщила о наращивании российских войск у границы с Украиной. В Кремле эти публикации назвали некачественными вбросами.