Пострадавшие при выбросе метана в шахте в Казахстане находятся в реанимации

Двое горняков, пострадавших при выбросе метана в шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана, находятся в реанимации, сообщило госагентство «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

«7 ноября в многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова поступили два работника шахты 1960 и 1963 г.р. У обоих пациентов обнаружено острое отравление шахтными газами, в том числе метаном и угарным газом. Диагноз — токсикогипоксическая энцефалопатия. Пациенты находятся в реанимации», — приводят агентство сообщение пресс-службы.

«Врачами клиники оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отмечается в сообщении.

В воскресенье утром в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Карагандинской области поступила информация о том, что в забое вентиляционного штрека шахты Абайскя произошел внезапный выброс метана. На момент выброса в шахте находилось 64 работника, шестеро из них погибли и двое пострадали. Остальные шахтеры самоэвакуировались.