Печальная новость из мира музыки. Умер Теренс Уилсон, один из основателей и в прошлом вокалист британской группы UB40. Ему было 64 года.

UB40 критики и поклонники называют самой популярной регги-группой за всю историю поп-музыки. Она продала больше 70-ти миллионов пластинок. И в этом немалая заслуга Теренса Уилсона, известного также как Астро. Уроженец британского города Бирмингем, где в конце 70-х появилась группа, выходец из рабочего класса пел на многих её самых успешных альбомах, в том числе Labour Of Love и Rat In The Kitchen и играл на трубе в составе духовой секции. Светлые мелодии, красивые духовые аранжировки и уверенная ритм-секция — благодаря этому UB40 быстро смогли конкурировать с любыми выходцами с Ямайки. Хитами стали не только собственные композиции коллектива, включая Kingston Town, но и версии песен Элвиса Пресли и Нила Даймонда.

Астро много лет работал в группе. В 2013м он заявил, что покинул коллектив, назвав его кораблём без руля. При этом Астро продолжал выступать с двумя другими участниками группы. Позже он создал новый проект.

Музыкант умер после непродолжительной болезни. Причина смерти пока не сообщается.

В августе в возрасте 62 лет из жизни ушёл другой сооснователь коллектива — саксофонист и автор песен Брайан Треверс.