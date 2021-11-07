ФССП начала процедуру принудительного взыскания 5 млн рублей штрафа с соцсети Telegram

Федеральная служба судебных приставов начала процедуру принудительного взыскания 5 миллионов рублей штрафа с социальной сети Telegram. Об этом сказано в электронном банке данных исполнительных производств.

Дело, как сообщается на сайте службы, связано с отказом компании удалить запрещенную, по мнению властей, информацию. Согласно двум решениям московских судов, на социальную сеть было наложено два штрафа. Сумма каждого из них составляет 2,5 миллиона рублей. Срок погашения одного истек в конце октября, а сегодня вышло время для оплаты второго. Какие именно каналы явились поводом для возбуждения судопроизводства, приставы не уточняют. Однако ряд экспертов полагают, что это может быть связано с отказом руководства социальной сети сразу удалить по требованию властей бот так называемого «Умного голосования», придуманного командой оппозиционного политика Алексея Навального.

С февраля этого года в России вступили в силу поправки в закон, по которым соцсети обязаны сами находить и блокировать противоправный контент. К нему, помимо прочего, относятся также призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе и к несовершеннолетним.