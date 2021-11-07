При покушении на премьер-министра Ирака пострадали 10 человек, сообщает местный телеканал Al-Hadath. Пострадавшие при нападении работают в службе охраны. Их состояние пока не уточняется.

Сам иракский премьер Мустафа аль-Казыми не пострадал. Об этом он рассказал в своем аккаунте в соцсети Twitter. В настоящее время глава правительства находится в безопасном месте, подчеркивают силовые структуры страны. Он был доставлен туда после нападения на его резиденцию с помощью начиненного взрывчаткой летательного беспилотного аппарата.

Инцидент произошел сегодня ночью. Как сообщает иракский телеканал Al Arabiya, в районе, где находится посольство Соединенных Штатов Америки и другие представительства, во время атаки была интенсивная перестрелка, беспилотник удалось перехватить.

Госдепартамент США назвал случившееся очевидным террористическим актом и предложил свою помощь в расследовании нападения.

В настоящее время на взъезде в район, где находятся резиденция иракского премьера и дипломатические представительства различных стран, усилены меры безопасности.