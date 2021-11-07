Американские журналисты узнали личность человека, снабжавшего Игоря Данченко ложными данными для «досье» на Трампа

Газета Washington Post пишет, что это близкий к Демократической партии США специалист по связям с общественностью Чарльз Долан. Он работал в предвыборных штабах бывшего президента Билла Клинтона и его жены Хиллари, которая была соперницей Трампа на выборах в 2016 году. Имя Долана в обвинительном заключении не фигурирует.

Российского аналитика задержали в США на этой неделе и отпустили под залог. Ему вменяют дачу ложных показаний сотрудникам ФБР, которые искали нарушения в ходе расследования о предполагаемых связях Трампа с Москвой. Данченко утверждал, что собирал необработанные данные для тех, кто готовил так называемое «досье» на Трампа.