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09:12, 07 ноября 2021

На Гаити сегодня пройдут президентские выборы

Также в республике проведут референдум об изменении Конституции. Сейчас в Гаити нет действующего президента. Летом сенат страны объявил спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики, однако позже его инаугурация была отложена на неопределенный срок.

Последний глава государства Жовенель Моиз в конце июля был убит. Жозеф сказал о готовности уйти в отставку с поста временного главы правительства, поскольку конфликт между политиками, по его убеждению, может усугубить политический кризис.

В это же время на пост премьер-министра вступил Ариэль Анри, который был назначен на эту должность еще Моизом за два дня до убийства. Однако Анри не успел занять кресло премьера до того дня, когда было совершено покушение на экс-президента.

В случае необходимости второй тур выборов президента Гаити пройдет в январе следующего года.


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