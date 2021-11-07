На шахте в Казахстане произошел выброс метана

Шесть шахтеров погибли, двое пострадали, сообщает МЧС республики. Пока неясно, что стало причиной ЧП.
По поручению главы правительства на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям.
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Шесть шахтеров погибли, двое пострадали, сообщает МЧС республики. Пока неясно, что стало причиной ЧП.
По поручению главы правительства на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям.
Хватит рекламировать свой информационный продукт на кавказцах! Мне, как и любому кавказцу, надоело это вечное обвинение по любому происшествию. Несколько дней называли подравшихся в Ватутинках уроженцами республик СКФО. Ни одно продажное СМИ не извинилось за распространение недостоверной информации или разжигание розни…
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