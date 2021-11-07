На Камчатке до конца месяца продлили действие QR-кодов

Система продолжит работать в предприятиях общепита и учреждениях культуры. Кроме того, вводятся некоторые другие ограничения, сообщает региональное правительство. В частности, с сегодняшнего дня запрещена работа детских игровых комнат и развлекательных центров.

Система QR-кодов на Камчатке заработала в конце октября. Через две недели ее планируют распространить на внутрирегиональные перевозки самолетами и автобусами.

Власти Татарстана введут QR-коды в общественном транспорте из-за ухудшения эпидемической обстановки в регионе.

Научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Николай Залесский считает, что такое решение вызывает серьезные опасения, поскольку эта мера неизбежно приведет к скоплению людей перед пунктами посадки и тем самым, напротив, может повысить заболеваемость. Николай Залесский напомнил, что Казань – это третий город в России по развитию транспортных систем.