США предупредили власти стран Евросоюза об опасности эскалации конфликта на границе России и Украины

Данные о передвижении российских войск Вашингтон передал Парижу, Лондону, Берлину и Европейской службе внешнеполитической деятельности в Брюсселе, сообщает со ссылкой на источники немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Информация поступила по дипломатическим каналам на фоне «крайне агрессивной риторики» России.

Американцы продолжают настаивать на том, что Россия концентрирует свои войска на границе с Украиной, и требуют от Берлина оказывать на российские власти давление с помощью еще не введенного в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». США надеются на остановку или пересмотр проекта. При этом, как отмечается, они просят об этом как правительство исполняющего обязанности канцлера Ангелы Меркель, так и его вероятных преемников.

Посольство Соединенных Штатов в Берлине комментировать информацию немецких журналистов отказалось. При этом дипломаты отметили, что выступают за суверенитет Украины.

Несколько дней назад с визитом в Москву прилетел глава ЦРУ США Уильям Бернс. Как утверждает американский телеканал CNN, цель поездки — предостеречь российские власти от вторжения на Украину.