Приставы начали взыскивать пять миллионов рублей штрафов с Telegram

Ранее суд признал мессенджер виновным в неудалении информации, которая запрещена российским законом. Как отмечает газета «Коммерсантъ», по данным на начало месяца, Telegram в этом году уже получил штрафов на общую сумму в тридцать пять миллионов рублей. Больше назначили только Twitter и Facebook.
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