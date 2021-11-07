Приставы начали взыскивать пять миллионов рублей штрафов с Telegram

Ранее суд признал мессенджер виновным в неудалении информации, которая запрещена российским законом. Как отмечает газета «Коммерсантъ», по данным на начало месяца, Telegram в этом году уже получил штрафов на общую сумму в тридцать пять миллионов рублей. Больше назначили только Twitter и Facebook.